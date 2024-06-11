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11:21 11.06.2024

Рівень стійкості та згуртованості українців: результати травневого дослідження та динаміка суспільних змін

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У вівторок, 11 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Рівень стійкості та згуртованості українців: результати травневого дослідження та динаміка суспільних змін"; буде презентовано результати соціологічного дослідження на тему стійкості та згуртованості українців, їхній рівень довіри до державних та суспільних інститутів та ставлення до інших важливих питань.

Організатор - Національна платформа стійкості та згуртованості.

Учасники пресконференції: політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Володимир Лупацій; керівниця відділу соціально-політичних досліджень Info Sapiens Анастасія Шуренкова; політолог, керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку" Ігор Рейтерович (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація: тел. (097) 988-91-41 або [email protected].

Реєстрація на подію за посиланням: https://forms.gle/D1miQZjoNXDUGSrv5

 

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