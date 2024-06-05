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10:30 05.06.2024

Розподілена генерація. Як Україні пережити зиму 2024/2025

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У середу, 5 червня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Розподілена генерація. Як Україні пережити зиму 2024/2025" про стан енергетичної галузі України, наявні та потенційні джерела енергії, особливості та переваги розподіленої генерації, можливості її запровадження в найближчій перспективі.

Учасники: голова правління Global 100 RE Ukraine, президент ПрАТ "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський; голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський; генеральний директор Voltage Group Віталій Николаєнко; голова спостережної ради групи компаній "Кліар Енерджі" Петро Багрій (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 727-27-96.

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