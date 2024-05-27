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11:25 27.05.2024

Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій

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У понеділок, 27 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Ігор Туров  (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна.

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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