Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій

У понеділок, 27 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Ігор Туров (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна.

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.