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12:30 15.05.2024

Чи потрібна мілітаризація українського суспільства: ставлення громадян

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У середу, 15 травня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція Центру Разумкова на тему "Чи потрібна мілітаризація українського суспільства: ставлення громадян" за результатами соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року.

Учасники:

директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський,

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, керівник Центру безпекових досліджень Леонід Поляков,

голова Комітету з тактичної медицини Федерації роботодавців України, керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов.

Опитування проводив Центр Разумкова в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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