У середу, 24 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "В Україні різко зменшується чисельність вовків", організатор - Київський еколого-культурний центр.

Учасники: почесна президентка Асоціації зоозахисних організацій України Ася Серпинська; президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова; шеф-редакторка URSA-media Ярослава Коба; адвокатка Help Animals Of Ukraine Оксана Оснач; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.