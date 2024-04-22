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11:28 22.04.2024

Прес-конференція голови Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олени Думи

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У понеділок, 22 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться прес-конференція голови Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олени Думи на тему "Армагеддон для неефективних управителів арештованого майна неминучий".

Головні питання:

  • АРМА неупереджено проводить перевірки всіх управителів, в тому числі, на причетність до власників арештованих активів; 

  • АРМА має спеціальний статус державного антикорупційного органу. З огляду на це з Агентством борються злочинці, зрадники та колаборанти усіх рангів і мастей, не гребуючи будь-якими методами;

  • команда Голови АРМА, її заступники, стали як ціллю ботів, анонімних телеграм-каналів, так і відкритих посіпак рф всередині України, які роблять свої інформаційні «вкиди» проти Агентства в інтересах колаборантів рф.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (044) 290-08-31.

 

 

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