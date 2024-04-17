Як дії АРМА можуть дискредитувати інститут управління арештованим майном

У середу, 17 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Як дії АРМА можуть дискредитувати інститут управління арештованим майном".

Учасники: представник єдиного учасника ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Геннадій Піонтковський; директорка ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Ольга Шабельник (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.