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11:30 17.04.2024

Як дії АРМА можуть дискредитувати інститут управління арештованим майном

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У середу, 17 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Як дії АРМА можуть дискредитувати інститут управління арештованим майном".

Учасники: представник єдиного учасника ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Геннадій Піонтковський; директорка ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Ольга Шабельник (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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Як дії АРМА можуть дискредитувати інститут управління арештованим майном

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