Ескулаб: 15 років на ринку медичних досліджень – підсумки, виклики та плани на майбутнє

У вівторок, 16 квітня, о 16.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Ескулаб: 15 років на ринку медичних досліджень – підсумки, виклики та плани на майбутнє".

Учасники: засновник компанії "Ескулаб" Сергій Дядюшко; фінансовий директор компанії "Ескулаб" Андрій Дубівка; операційна директорка компанії "Ескулаб" Наталія Когут; юрист, керуючий партнер "Бачуляк і партнери" Юрій Петровський; військовий, розвідник Богдан Загурський ("Лісоруб") (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.