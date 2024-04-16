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13:30 16.04.2024

Будівельні матеріали. Готовність до потреб ринку на відбудову

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У вівторок, 16 квітня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Будівельні матеріали. Готовність до потреб ринку на відбудову".

Учасники: голова асоціації "Укрцемент" Павло Качур; виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка; CEO ДП "Укрпромзовнішекспертиза", голова комітету ТППУ з питань промислової модернізації Володимир Власюк; голова Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій; директор ТОВ "МЦ БАУХЕМІ" Артем Приймаченко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Запрошено представників інших галузевих асоціацій.

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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