У четвер, 4 квітня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Китайсько-американські відносини в контексті нового світового порядку".

Учасники:

Надзвичайний і Повноважний Посол України в КНР (1999-2001 рр.), голова правління асоціації Українсько-Китайського Стратегічного Партнерства Ігор Литвин; головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко; аналітик, автор на LB.ua Петро Шевченко (онлайн із Пекіна); проєктна менеджерка БО "Міжнародний благодійний фонд громадської дипломатії" Анастасія Чаленко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (093) 432-06-03, [email protected] (Олексій Фещенко).