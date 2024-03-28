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10:00 28.03.2024

Найгостріші питання українського боксу: Олімпійські ігри-2024, міжнародна діяльність, розвиток Українського боксу, корупція, вибори президента

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У четвер, 28 березня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Найгостріші питання українського боксу: Олімпійські ігри-2024, міжнародна діяльність, розвиток Українського боксу, корупція, вибори президента".

Учасники: виконувач обов'язків президента Федерації боксу України Олег Ільченко; державний тренер збірних команд України з боксу від Міністерства молоді та спорту Юрій Шевчук; головний тренер чоловічої збірної України з боксу Дмитро Сосновський, генеральний секретар Федерації боксу України Дмитро Єлісєєв  (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (068) 694-74-17.

 

 

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