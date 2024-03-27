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10:30 27.03.2024

Презентація комунікаційної платформи "Young Veterans Ukraine

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У середу, 27 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться прес-конференція на тему "Презентація комунікаційної платформи "Young Veterans Ukraine". "Young Veterans Ukraine" - комунікаційна платформа, націлена на підтримку молодих українських ветеранів, членів їхніх сімей і ВПО. Її заснували чотири громадські організації: "ЧАС ДІЇ", "SOS Ukraine", "Смарт Медіа" та "Українські ветерани".

Учасники:

міжнародний експерт, ГО "SOS Ukraine" Довідас Віткаускас, голова ГО "Смарт Медіа" Олександра Щукіна, голова ГО "ЧАС ДІЇ" Оксана Алексєєва, від ГО "Українські ветерани" - Артем Каспар’ян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (097) 893-35-16, (096) 838-44-76, [email protected].

 

 

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