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12:00 20.03.2024

Презентація рішень для аграрної цифрової революції з точністю до рослини. Ультраточний захист рослин. Ультраточний захист рослин за допомогою ШІ: аграрна цифрова революція

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У середу, 20 березня, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Презентація рішень для аграрної цифрової революції з точністю до рослини. Ультраточний захист рослин. Ультраточний захист рослин за допомогою ШІ: Аграрна цифрова революція".

Учасники:

засновник групи компаній ТОВ "ФРЕНДТ" Віталій Шуберанський;
агроном-аналітик департаменту точного землеробства ТОВ "ФРЕНДТ" Вікторія Шевчук;
засновник і директор ТОВ "САН АГРО", експерт у технології вирощування овочів Олександр Тихий;
директор компанії ТОВ "ФРЕНДТ" Богдан Круглик;
директор компанії ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ", експерт у технології вирощування польових культур Сергій Богомаз (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. +38 (067) 447-57-37.

 

 

 

 

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