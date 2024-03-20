Презентація рішень для аграрної цифрової революції з точністю до рослини. Ультраточний захист рослин. Ультраточний захист рослин за допомогою ШІ: аграрна цифрова революція

У середу, 20 березня, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Презентація рішень для аграрної цифрової революції з точністю до рослини. Ультраточний захист рослин. Ультраточний захист рослин за допомогою ШІ: Аграрна цифрова революція".

Учасники:

засновник групи компаній ТОВ "ФРЕНДТ" Віталій Шуберанський;

агроном-аналітик департаменту точного землеробства ТОВ "ФРЕНДТ" Вікторія Шевчук;

засновник і директор ТОВ "САН АГРО", експерт у технології вирощування овочів Олександр Тихий;

директор компанії ТОВ "ФРЕНДТ" Богдан Круглик;

директор компанії ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ", експерт у технології вирощування польових культур Сергій Богомаз (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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