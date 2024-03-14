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10:27 14.03.2024

Ліберальна податкова реформа як дієва альтернатива Національній стратегії доходів

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У четвер, 14 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Ліберальна податкова реформа як дієва альтернатива Національній стратегії доходів".

Захід проводиться за підтримки ГО "Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" (ІСАР "Єднання") в межах проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства", що реалізується ІСАР "Єднання" в консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) і Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).

Учасники:

співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", директор економічних програм Анатолій Амелін та експертка економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Яна Лаврик (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за e-mail [email protected], (066) 704-90-96 (прес-секретарка АЦ "Український інститут майбутнього" Ольга Тимків).

 

 

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