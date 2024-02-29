У четвер, 29 лютого, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться прес-конференція, присвячена проблематиці ринку українського біометану, на тему "Що заважає експорту українського біометану?".

Обговорюватимуть: ситуацію з ухваленням законопроєкту №9456 у другому читанні; перші біометанові проєкти України; чи стане Україна великим гравцем на ринку біометану ЄС; біометан - майбутнє біогазу.

Учасники:

голова правління Global 100 RE Ukraine, президент ПрАТ "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський,

голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха,

директор з інвестицій та розвитку бізнесу Групи компаній Vitagro Group Сергій Савчук,

виконавчий директор Городище-Пустоварівської аграрної компанії (ТОВ "ГОПАК") Олег Рябов.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація та акредитація журналістів за тел. (098) 988-59-61.