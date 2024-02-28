У середу, 28 лютого, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Зовнішньополітичні події та процеси очима громадян України" за результатами соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року.

Це опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Учасники:

президент Центру Разумкова Юрій Якименко,

директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко,

співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков,

завідувачка відділу аналітично-дослідницької роботи та академічних програм державної установи "Український інститут" Надія Коваль (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.