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12:30 21.02.2024

Оцінка ситуації в економічній сфері, соціальне самопочуття громадян, віра в перемогу

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У середу, 21 лютого, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться пресконференція на тему "Оцінка ситуації в економічній сфері, соціальне самопочуття громадян, віра в перемогу" за результатами соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року.

Опитування провів Центр Разумкова в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Учасники:

президент Центру Разумкова Юрій Якименко,
заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко,
провідний експерт соціальних і гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна,
віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України, віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), міністр соціальної політики України (2014-2016 рр.) Павло Розенко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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