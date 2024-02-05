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11:30 05.02.2024

Чи наявні ознаки наближення системної кризи в Україні?

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У понеділок, 5 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи наявні ознаки наближення системної кризи в Україні?".

Учасники:
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко;
політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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