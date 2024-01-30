У вівторок, 30 січня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Бізнес Чернігівщини потерпає від безпідставного масового блокування податкових накладних".

Учасники:

президент Чернігівської регіональної торгово-промислової палати Костянтин Іванов, директор ТОВ "Еко соя продукт" Андрій Костирко, голова наглядової ради ТОВ "Форсаж" Валерій Куліч, голова Чернігівського обласного об'єднання організацій роботодавців Володимир Козир (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (095) 778-32-38 (Ганна Шерман, Чернігівська регіональна торгово-промислова палата).