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10:30 30.01.2024

Бізнес Чернігівщини потерпає від безпідставного масового блокування податкових накладних

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У вівторок, 30 січня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Бізнес Чернігівщини потерпає від безпідставного масового блокування податкових накладних".

Учасники:

президент Чернігівської  регіональної торгово-промислової палати Костянтин Іванов, директор ТОВ "Еко соя продукт" Андрій Костирко, голова наглядової ради ТОВ "Форсаж" Валерій Куліч, голова Чернігівського обласного об'єднання організацій роботодавців Володимир Козир (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (095) 778-32-38 (Ганна Шерман, Чернігівська регіональна торгово-промислова палата).

 

 

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