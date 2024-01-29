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10:00 29.01.2024

Культурні практики та потреби для відновлення населення у деокупованих та прифронтових громадах

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У понеділок, 29 січня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться презентація результатів соціологічного дослідження на тему "Культурні практики та потреби для відновлення населення у деокупованих та прифронтових громадах", дослідження проводилося в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській, Одеській областях.

Учасники:

заступник міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко;
заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів;
експертка з якісних досліджень Соціологічної групи "Рейтинг" Ольга Духніч (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (097) 578-68-68, (095) 578-68-68, [email protected], http://ratinggroup.ua/.

 

 

 

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