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12:30 25.01.2024

Розробка глобальної стратегії: енергетичний слід як інноваційний підхід до санкцій проти Росії

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У четвер, 25 січня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Розробка глобальної стратегії: енергетичний слід як інноваційний підхід до санкцій проти Росії".

Учасники:
економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ;
експерт-міжнародник Дмитро Левусь;
політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою [email protected]

 

 

 

 

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