Розробка глобальної стратегії: енергетичний слід як інноваційний підхід до санкцій проти Росії

У четвер, 25 січня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Розробка глобальної стратегії: енергетичний слід як інноваційний підхід до санкцій проти Росії".

Учасники:

економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ;

експерт-міжнародник Дмитро Левусь;

політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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