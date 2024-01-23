Підсумки 2023 року для медичної галузі України, виклики та плани на майбутнє

У вівторок, 23 січня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Підсумки 2023 року для медичної галузі України, виклики та плани на майбутнє". Учасники:

операційний директор і співвласник Багатопрофільного медичного центру "Лелека" Вадим Зукін;

головний медичний директор "Добробуту" Олександр Лінчевський;

заслужений лікар України, директор і засновник медичного центру "Клініка доктора Валіхновського" Ростислав Валіхновський;

співвласник медичної групи ADONIS Віталій Гирін;

доктор медичних наук, старший дослідник, ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії

ім. В.П. Філатова НАМН" Олександра Зборовська (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.