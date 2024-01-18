Баланси ризиків для України в поточному році

У понеділок, 22 січня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Баланси ризиків для України в поточному році".

Учасники:

економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.