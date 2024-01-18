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15:55 18.01.2024

Баланси ризиків для України в поточному році

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У понеділок, 22 січня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Баланси ризиків для України в поточному році".

Учасники:
економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ;
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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