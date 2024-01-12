Сьогодні, 12 січня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Висновок науково-експертної групи щодо статусу Федерації боксу України".

Учасники:

президент Київської федерації боксу Олександр Негода; керуючий партнер юридичної компанії "Міжнародна консалтингова група",

співзасновник громадської організації "Спортивний комплекс", фахівець у галузі спортивного права адвокат Тарас Самборський;

народний депутат України IX скликання партії "Слуга народу" Максим Пашковський (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.