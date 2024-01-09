У вівторок, 9 січня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!".

Учасники:

заступник міністра оборони України Віталій Половенко;

заступниця міністра економіки України Надія Бігун;

генеральний директор державного підприємства "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов;

член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Богдана Ярова;

голова Асоціації ветеранів-підприємців Сергій Позняк;

генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов;

голова Комітету оборонних закупівель легкої промисловості Федерації роботодавців України Олександр Соколовський (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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