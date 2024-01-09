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10:30 09.01.2024

Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!

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У вівторок, 9 січня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!".

Учасники:

заступник міністра оборони України Віталій Половенко;
заступниця міністра економіки України Надія Бігун;
генеральний директор державного підприємства "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов;
член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Богдана Ярова;
голова Асоціації ветеранів-підприємців Сергій Позняк;
генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов;
голова Комітету оборонних закупівель легкої промисловості Федерації роботодавців України Олександр Соколовський (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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