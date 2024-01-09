Оцінка основних політичних підсумків України у 2023 році

У вівторок, 9 січня, о 13.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Оцінка основних політичних підсумків України у 2023 році", на якій будуть презентовані результати соціологічного дослідження, присвяченого підсумковій оцінці українцями ставлення до ключових осіб політичного керівництва України.

Учасники: засновник дослідницької компанії "Active Group" Андрій Єрьоменко; директор дослідницької компанії "Active Group" Олександр Позній; кандидат політичних наук, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування "Міжнародна асоціація малих громад" Олексій Буряченко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція пресконференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.