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10:30 27.12.2023

Підсумки 2023 року для виробників автотранспортних засобів та автокомпонентів корпорації "Еталон"

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У середу, 27 грудня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція корпорації "Еталон" на тему: "Підсумки 2023 року для виробників автотранспортних засобів та автокомпонентів корпорації "Еталон".

Учасники:

президент Корпорації "Еталон" Володимир Бутко,
генеральний директор ТОВ "Чернігівський автозавод" Олександр Верхулевський,
генеральний директор ТОВ "Український кардан" Анатолій Потапенко,
директор ТОВ "Торговий дім "Еталон Авто" Вадим Шкарупін,
директор департаменту машинобудування корпорації "Еталон" Сергій Бородуха (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (050) 356-24-67 (Віктор Гусєв).

 

 

 

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