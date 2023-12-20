Керівництво "Київміськбуду" приховує від киян матеріали аудиту та катастрофічну ситуацію на підприємстві

У середу, 20 грудня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Керівництво "Київміськбуду" приховує від киян матеріали аудиту та катастрофічну ситуацію на підприємстві".

Учасники:

від ЖК "Кирилівський гай" - Даулет Бейсембаєв;

інвестор ЖК "Урбан парк" Олександр Дядюк;

депутатка Київради, членкиня Тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки АТ ХК "Київміськбуд" Лілія Пашинна (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (098) 794-16-90.