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10:30 20.12.2023

Керівництво "Київміськбуду" приховує від киян матеріали аудиту та катастрофічну ситуацію на підприємстві

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У середу, 20 грудня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Керівництво "Київміськбуду" приховує від киян матеріали аудиту та катастрофічну ситуацію на підприємстві".

Учасники:

від ЖК "Кирилівський гай" - Даулет Бейсембаєв;
інвестор ЖК "Урбан парк" Олександр Дядюк;
депутатка Київради, членкиня Тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки АТ ХК "Київміськбуд" Лілія Пашинна (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (098) 794-16-90.

 

 

 

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