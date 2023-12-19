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14:00 19.12.2023

Звернення іспанського інвестора в Україні щодо рейдерського захоплення компанії Selecto markets

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У вівторок, 19 грудня, о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Звернення іспанського інвестора в Україні щодо рейдерського захоплення компанії Selecto markets".

Учасники:

громадянин Королівства Іспанія, інвестор, співзасновник компанії Selecto markets Анхель Мігель Сересо Гальярдо (Angel Miguel Cerezo Gallardo); співзасновник компанії Selecto markets Євген Жевагін; адвокат Геннадій Борисичев (вул. Рейтарська, 8/5а).

Запрошено представника посольства Королівства Іспанія в Україні. Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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