У четвер, 14 грудня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція засновників громадської спілки "Маніфест 42" на тему "Загострення проблеми корупційного тиску тилових силовиків на бізнес".

Учасники:

голова правління громадського руху "Маніфест 42", голова Асоціації ветеранів-підприємців Сергій Позняк;

голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник;

член Ради CEO Club Ukraine В'ячеслав Лисенко;

голова Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості Олександр Соколовський;

голова Антирейдерського союзу підприємців Андрій Семидідько;

головний редактор проєкту "Наші гроші" Олекса Шалайський (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (067) 245-62-47 (Сергій Сироватка).