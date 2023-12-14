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10:22 14.12.2023

Загострення проблеми корупційного тиску тилових силовиків на бізнес

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У четвер, 14 грудня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція засновників громадської спілки "Маніфест 42" на тему "Загострення проблеми корупційного тиску тилових силовиків на бізнес".

Учасники:

голова правління громадського руху "Маніфест 42", голова Асоціації ветеранів-підприємців Сергій Позняк;
голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник;
член Ради CEO Club Ukraine В'ячеслав Лисенко;
голова Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості Олександр Соколовський;
голова Антирейдерського союзу підприємців Андрій Семидідько;
головний редактор проєкту "Наші гроші" Олекса Шалайський (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.
Додаткова інформація за тел. (067) 245-62-47 (Сергій Сироватка).

 

 

 

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