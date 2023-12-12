Які виплати можуть забрати у військових - експертна думка адвокатів

У вівторок, 12 грудня, о 14:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція юридичної компанії "Мережа права" на тему "Які виплати можуть забрати у військових - експертна думка адвокатів".

Учасники: військовий адвокат ЮК "Мережа права", член Центру з правового захисту військовослужбовців при Національній асоціації адвокатів України Владислав Мандрик; адвокат ЮК "Мережа права", член Центру з правового захисту військовослужбовців при Національній асоціації адвокатів України Алла Отрох; військовослужбовець ЗСУ Ілля Романченко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (098) 010-07-55 (прес-центр компанії "Мережа права").

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