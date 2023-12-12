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13:30 12.12.2023

Які виплати можуть забрати у військових - експертна думка адвокатів

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У вівторок, 12 грудня, о 14:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція юридичної компанії "Мережа права" на тему "Які виплати можуть забрати у військових - експертна думка адвокатів".

Учасники: військовий адвокат ЮК "Мережа права", член Центру з правового захисту військовослужбовців при Національній асоціації адвокатів України Владислав Мандрик; адвокат ЮК "Мережа права", член Центру з правового захисту військовослужбовців при Національній асоціації адвокатів України Алла Отрох; військовослужбовець ЗСУ Ілля Романченко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі  агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (098) 010-07-55 (прес-центр компанії "Мережа права").

КОНТАКТИ: 🔸 + 38 (073) 135 84 88 🔹 Юридична компанія "Мережа права"
🔸 Адвокат Оксана Крутоголова 🔹 Працюємо по всій території України
🔸 Пишіть нам   / merezha.prava  
🔹 Підпишіться на наш YouTube-канал:    / @merezha_prava  
🔸 Наш сайт: bit.ly/3elm995

 

 

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