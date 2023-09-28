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10:25 28.09.2023

Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?

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У четвер, 28 вересня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?". Представники Британської міжнародної школи в Україні (BISU) і групи компаній DIM презентують спільний проєкт із будівництва комплексу сучасних освітніх закладів BISU в заміському комплексі Park Lake City поблизу Києва.

Учасники:

член наглядової ради та голова приймальної комісії BISU Олена Товкун;

викладач британської програми початкових класів BISU Олександр Говард;

співзасновник проєкту Park Lake City Андрій Міщенко;

комерційний директор групи компаній DIM Олена Рижова (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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