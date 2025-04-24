Ставлення українців до країн світу у квітні 2025 року

У четвер, 24 квітня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Ставлення українців до країн світу у квітні 2025 року - спільне дослідження Active Group та Experts Club ".

Учасники: співзасновник соціологічної компанії Active Group Олександр Позній; засновник експертно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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