Від новин до небес: Максим Грабовський — ведучий, редактор, а тепер 'Артист' і пілот БпЛА

Напередодні повномасштабного вторгнення Максим Грабовський працював ведучим новин і редактором на телеканалі "Донбас" у Маріуполі. Тепер він - "Артист" і пілот БпЛА у підрозділі "Птахи Одіна" 104 батальйону 109 ОБр ТрО. Про свою військову службу та потреби підрозділу Макс розповів у інтерв'ю.

Як почав військову службу: "З самого початку повномасштабного вторгнення зрозумів, що щось треба активно робити власне на передовій. Попри те, що я журналіст і моя робота теж достатньо важлива, я зрозумів, що хочу щось робити власне у військовому плані. І коли з'явилася можливість потрапити до війська (бо мене спочатку не брали у військкоматі), я потрапив до війська як зв'язківець. Але я розумів, що я і можу, і хочу робити більше".



Про особливості служби у підрозділі БпЛА: "Оператор БпЛА робить велику і дуже важливу роботу на дуже великих і обширних напрямках. Це дійсно люди, які зараз незамінні у будь-якому підрозділі. В першу чергу, що робить пілот "мавіка" - це аеророзвідка. Це виявлення противника, його укриттів, його зброї і так далі. Знову ж, моніторинг наших позицій, підходів до наших позицій, щоб туди не підійшов ворог. Це найголовніше. Друге: коли виявлені жива сила ворога або озброєння, то хто туди може полетіти перший? Пілот "мавіка"! Чіпляєш скид, летиш туди і скидаєш його або на вороже обладнання або на голову ворогу. І в тебе це виходить швидше і влучніше. Потім - мінування підходів до наших позицій. І вже це показало себе в дуже позитивному ключі. Тому що один зі штурмів, які нещодавно були, зупинили власне міни, які ми встановлювали з "мавіків". Коригування міномета, артилерії - без "мавіка" в сучасних реаліях війни неможливо кудись влучити. Будь-яка зброя, яка має ствол і стріляє, її корегують "мавіки". Моніторинг доріг на предмет мінування противником, щоб туди могли проїжджати наші автівки з підвозом боєкомплекту, з ротацією особового складу. Знову-таки, розмінування. Тому що робота сапера небезпечніша, ніж я з "мавіка" скину якусь гранату і знешкоджу міну".



Як долучитись напряму до підрозділа: "Люди потрібні завжди. І власне в наш підрозділ "Птахи Одіна" 104 батальйону 109 бригади територіальної оборони. В першу чергу потрібні пілоти "мавіків" Тому що це найбільш мультизадачна робота. Але вакансій теж вдосталь. Потрібні водії, сапери, які готують для пілотів БпЛА боєприпаси. Потрібні пілоти FPV. Окремо хочу наголосити, щоб ви були впевнені, що ви потрапите саме до нашого підрозділу "Птахи Одіна", ви маєте звернутись до рекрутингового центру 109 бригади територіальної оборони. І це варіанти як мобілізації, так і контракту. Приходьте, і ви будете пишатись, що ви є частиною команди "Птахи Одіна". Тому що з нинішньою інтенсивністю ворожого наступу результати у вас будуть в перші ж дні".



Щоб долучитися до підрозділів БпЛА 109 ОБр ТрО за контрактом або по прямій мобілізації, звертайтеся до служби рекрутингу 109 бригади:

+380 99 559 65 22 (WhatsApp)

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