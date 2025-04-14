Інтерфакс-Україна
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13:29 14.04.2025

Післявоєнна трансформація економіки України. Пропозиції всеукраїнської партії "Сила нації" щодо економічної політики України

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Післявоєнна трансформація економіки України. Пропозиції всеукраїнської партії "Сила нації" щодо економічної політики України

У понеділок, 14 квітня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А)  розпочнеться пресконференція на тему "Післявоєнна трансформація економіки України. Пропозиції всеукраїнської партії "Сила нації" щодо економічної політики України".

Учасники: засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський; голова ГО "Українська військова організація СПАС-23", засновник дискусійного клубу НЕП Володимир Волков; військовослужбовець Євгеній Яранцев; громадсько-політичний діяч, журналіст, голова ГО "Асоціація учасників російсько-української війни" Геннадій Прищепчук.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. +38(096)551-51-51, [email protected]

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