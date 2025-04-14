Інтерфакс-Україна
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11:26 14.04.2025

Дискусія на тему "Світова економічна війна і війна в Україні. Взаємний вплив"

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Дискусія на тему "Світова економічна війна і війна в Україні. Взаємний вплив"

У понеділок, 14 квітня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А)  розпочнеться дискусія на тему "Світова економічна війна і війна в Україні. Взаємний вплив".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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