Інтерфакс-Україна

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09:30 31.03.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "10 років НАБУ: боротьба з корупцією чи імітація?"

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У понеділок, 31 березня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "10 років НАБУ: боротьба з корупцією чи імітація?".

Учасники: засновник та керівник волонтерської групи та БФ "Народний тил", екс-голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22.07.2015 - 29.04.2016), ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (29.04.2016 - 04.09.2019) Георгій Тука; економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко; політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда; заступник голови Ради громадського контролю при НАБУ Василь Чижмарь; адвокат від адвокатського об’єднання "Доктрина права" Ігор Сидоренко; адвокат, правозахисниця, громадська діячка, членкиня Ради внутрішньо-переміщених осіб при КМДА, екс-член тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України Тетяна Іванова (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 233-10-86.

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