Інтерфакс-Україна

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11:30 31.03.2025

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перспектива укладення миру. Чи є вона?

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У понеділок, 31 березня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Перспектива укладення миру. Чи є вона?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; доктор політичних наук, експерт Аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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