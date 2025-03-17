Інтерфакс-Україна

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11:30 17.03.2025

Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи завершується війна?"

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Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи завершується війна?"

У понеділок, 17 березня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи завершується війна?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; журналіст Олекса Кібкало (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Теги: #чи_завершується_війна

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