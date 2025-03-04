Три роки окупації Запорізької АЕС: деградація обладнання та загрози ядерної та радіаційної безпеки для світу
У вівторок, 4 березня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Три роки окупації Запорізької АЕС: деградація обладнання та загрози ядерної та радіаційної безпеки для світу".
Учасники:
генеральний директор філії "Відокремлений підрозділ "Запорізька атомна електрична станція" акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Руслан Кариков;
головний інженер (перший заступник генерального диреткора) Дмитро Вербицький;
начальник зміни станції ЗАЕС Дмитро Чебан;
начальник зміни блоку Володимир Іваненко;
провідний інженер з управління турбіною атомної станції Дмитро Пахомов.
Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна".
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