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12:00 04.03.2025

Три роки окупації Запорізької АЕС: деградація обладнання та загрози ядерної та радіаційної безпеки для світу

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Три роки окупації Запорізької АЕС: деградація обладнання та загрози ядерної та радіаційної безпеки для світу

У вівторок, 4 березня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Три роки окупації Запорізької АЕС: деградація обладнання та загрози ядерної та радіаційної безпеки для світу".

Учасники:

генеральний директор філії "Відокремлений підрозділ "Запорізька атомна електрична станція" акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Руслан Кариков;

головний інженер (перший заступник генерального диреткора) Дмитро Вербицький;

начальник зміни станції ЗАЕС Дмитро Чебан;

начальник зміни блоку Володимир Іваненко;

провідний інженер з управління турбіною атомної станції Дмитро Пахомов.

Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів обов'язкова за тел. +38(093) 447-42-07.

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