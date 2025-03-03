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11:30 03.03.2025

Дискусія на тему "Чи прискорився рух до миру?"

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Дискусія на тему "Чи прискорився рух до миру?"

У понеділок, 3 березня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи прискорився рух до миру?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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