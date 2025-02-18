Інтерфакс-Україна
Відео
09:39 18.02.2025

"Круглий стіл" на тему  "Суспільно-політичні настрої українців"

1 хв читати
"Круглий стіл" на тему  "Суспільно-політичні настрої українців"

У вівторок, 18 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться "круглий стіл" на тему  "Суспільно-політичні настрої українців".

Учасники: політичний експерт, директор Інституту світової політики Євген Магда; політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак; соціолог, засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко; засновник БО "Фонд досліджень майбутнього" Роман Ярошенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи є ознаки наближення миру?"

"Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на НРК

Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи

Умєров: ми здатні продовжувати боротьбу, але ми хочемо завершити війну

Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження

Дискусія в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна в системі координат нового світового порядку"

17-й Щорічний Київський Безпековий Форум

Криза "старих" політичних сил і перспективи для нової України

Інвестиції в Україну: розмінування та відновлення постраждалих територій

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА