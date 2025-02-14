Відновлення під питанням. Що заважає бізнесу долучитись до проєктів відбудови критичної інфраструктури? Погляд Ради бізнес-омбудсмена

У понеділок, 17 лютого, о 10.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Відновлення під питанням. Що заважає бізнесу долучитись до проєктів відбудови критичної інфраструктури? Погляд Ради бізнес-омбудсмена". Запрошені представники бізнес-асоціації Amcham, EBA, ТПП, ФРУ, УСПП, КБУ, СУП.

Учасники: бізнес-омбудсмен Роман Ващук; заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка; генеральний директор Групи компаній "Автострада" Дмитро Троєкуров (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за посиланням https://forms.gle/oMs6LwR5wU6A6KZu6.