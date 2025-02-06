Презентація проєкту реформи системи мобілізації - концепції впровадження часткової військової служби, яка зробить мобілізаційний процес в Україні ефективнішим

У четвер, 6 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться презентація проєкту реформи системи мобілізації - концепції впровадження часткової військової служби, яка зробить мобілізаційний процес в Україні ефективнішим.

Буде представлено результати опитування щодо мобілізації та дослідження впливу дезінформації та інформаційно-психологічних операцій на мобілізаційний процес; захід проводить Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA – спільний проєкт ГО "Фонд сприяння демократії" та Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Дослідження мотивацій щодо мобілізації проведено експертами Аналітичного центру стратегічного розвитку та безпекових рішень PRAXIS Center for Strategic Analysis.

Учасники: автор розробки, Ph.D з прикладної математики та розробник штучного інтелекту Олександр Іванов, засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко; керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна" за лінком https://www.youtube.com/live/3nfjMp_AsPY. Вхід журналістів за попередньою акредитацією. Акредитація до 17.00 5 лютого https://forms.office.com/e/3QVFUv7n9V.