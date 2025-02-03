Інтерфакс-Україна
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16:58 03.02.2025

Саміт "Виклики сьогодення": те, що робить наше життя осмисленим

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Саміт "Виклики сьогодення": те, що робить наше життя осмисленим

У вівторок, 4 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція щодо проведення у Києві 20 лютого 2025 року Саміту "Виклики сьогодення" (експертиза, агросфера, наука та інновації – 2025)

Захід пройде за організації та ініціативи Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України та Державного підприємства "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Державної судової адміністрації України.

Учасники: професор, доктор економічних наук, проректор Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України Іннола Новикова; судовий експерт, кандидат юридичних наук, директор Державного підприємства "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Державної судової адміністрації України Ігор Стародубов; науковець, доктор юридичних наук, президент НЕБАУ та групи компаній Win Experts Віктор Лещинський; керівник Департаменту логістики аграрної компанії "Агросем" Дмитро Линник; експерт з впровадження цифрових стратегій, маркетолог, підприємець, віце-президент програми "Є-земля" Андрій Підставський;  модератор – політичний оглядач, телеведучий, заслужений журналіст України Сергій Дойко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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