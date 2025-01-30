Приватна медицина в Україні: три роки війни та подальші виклики

У четвер, 30 січня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Приватна медицина в Україні: три роки війни та подальші виклики".

Учасники: директорка МЦ Smart Medical Сenter, голова Асоціації приватних медичних закладів України Олена Єщенко; заступник генерального директора МЛ "Сінево Україна" Микола Скавронський; медична директорка Медичної мережі "Добробут" Олександра Машкевич; операційний директор БМЦ "Лелека" Вадим Зукін; директорка ЛДЦ "Анелі" Олена Афанасьєва; директор МЦ Garvis Віталій Березницький (онлайн); медичний директор Медичного дому Odrex Дмитро Гавриченко (онлайн); модератор та організатор пресконференції - директор з розвитку "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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