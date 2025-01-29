Екологи почали суд з Київрадою, яка заблокувала створення заповідних об'єктів

У середу, 29 січня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Екологи почали суд з Київрадою, яка заблокувала створення заповідних об'єктів".

Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; член правління громадської організації "Сварожичі" Оксана Бургун; голова громадської організації "Екозагін" Михайло Погребиський; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна".

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