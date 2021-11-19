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11:21 19.11.2021

Viber, Messenger, Telegram и WhatsApp являются самыми популярными приложениями для коммуникации в Украине – КМИС

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Viber, Messenger, Telegram и WhatsApp являются самыми популярными приложениями для коммуникации в Украине – КМИС

Наиболее популярными мобильными приложениями для коммуникации в Украине являются Viber, Messenger социальной сети Facebook, Telegram и WhatsApp, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения "Омнибус", проводившегося Киевским международным институтом социологии с 10 по 15 сентября 2021 года.

"Наиболее распространенным средством для коммуникаций является Viber, которым пользуются 73,6% опрошенных. Вторым по популярности является Messenger Фейсбука – 42,7%. На третьем-четвертом местах находятся Telegram (используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%)", - говорится в пресс-релизе КМИС, обнародованного в пятницу.

В нем уточняется, что украинцы также активно используют Instagram (26,4% респондентов), Skype (11,3%) и TikTok (9,1%), при этом наименьшей популярностью пользуется приложение для обмена сообщениями Signal, возможности которого для таких целей использует лишь 3,8% опрошенных.

"Вместе с тем 18,7% не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений", - подчеркивают социологи.

Они отмечают, что динамика использования мобильных приложений показывает рост показателей приложения Viber (с 65,8% до 73,6%), Messenger Фейсбука (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%) ).

При этом, по половому распределению, мужчины чаще женщин используют Telegram (34,9 и 28,9% соответственно).

"В разрезе возрастных групп Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий. Следует выделить возрастную категорию 18-29 лет, где на втором и третьем городе по популярности (в отличие от других) находится Telegram (64,3%) и Instagram (61,0%). Доля опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18-29 лет (1,4%) и увеличивается с возрастом: 30-39 лет – 2,7%, 40-49 лет – 9,7%, 50-59 лет – 21,9%, 60-69 лет – 32,9%, 70 лет и старше – 57,9%", - говорится в релизе.

Уточняется, что в зависимости от типа населенного пункта (городское и сельское население), возможности Telegram и WhatsApp чаще использует городское население. Telegram – 37,1% среди городского населения и 20,3% среди сельского. WhatsApp – 29,7% среди городского населения и 16,3% – среди сельского.

"При этом, среди сельского населения более высокий уровень, чем среди городского тех опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений – 24,7% и 15,8% соответственно", - подчеркивают социологи.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился Киевским международным институтом социологии с 10 по 15 сентября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий ОРДЛО и АР Крым).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

 

Теги: #кмис #исследование #соцсети
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