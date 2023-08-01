Українська збірна виборола 14 медалей на чемпіонаті світу з ракетомодельного спорту

Збірна України з ракетомоделювання здобула на чемпіонаті світу 6 золотих медалей, загалом 14 нагород, йдеться в офіційном пресрелізі збірної у понеділок. Змагання відбулися з 2 по 7 липня в Остіні, штат Техас, США. У них взяли участь ракетомоделісти з 17 країн. Команда юніорів посіла 2 місце у неофіційному заліку. Всі спортсмени української збірної повернулися додому з медалями.

Цьогорічні медалі збірна виборола у надскладних умовах підготовки: через воєнний стан та заборону будь-яких польотів в Україні спортсмени не мали практики запуску моделей ракет, а за пів року до змагань організатори змінили вимоги до двигунів, і учасники були змушені переобладнати свої моделі, без реальних польотів та тестування до чемпіонату світу.

Результати

У загальнокомандному неофіційному заліку наша юніорська збірна посіла 2 місце, а здобуті призові місця розподілились таким чином:

Командний залік

Юніори:

1 місце у класі S1A — моделі ракет на висоту польоту. Склад команди: Софія Фісун (Дніпро), Родіон Струзман (Дніпро), Андрій Примушко (Ніжин), Лугина Артем (Шостка).

1 місце у класі S5B — моделі-копії ракет на висоту польоту. Склад комнади: Іван Кірієнко (Ніжин), Михайло Дубровський (Ніжин), Андрій Примушко (Ніжин), Софія Фіcун (Дніпро).

2 місце у класі S4A — моделі планерів із прискорювачем на тривалість польоту. Склад команди: Денис Мозок (Шостка), Родіон Струзман (Дніпро), Софія Фісун (Дніпро), Михайло Дубровний (Дніпро).

Дорослі:

3 місце у класі S4A — моделі планерів із прискорювачем на тривалість польоту. Склад команди: Антон Петрух (Ніжин), Сергій Труш (Ніжин), Олександр Радченко (Ніжин), Ольга Хміль (Київ).

3 місце у класі S7 — найскладніший та найвидовищніший клас у ракетомодельному спорті. Оцінюється візуальна та масштабна ідентичність до оригіналу (стендова оцінка), а також реалістичність старту та польоту моделі відповідно до прототипу. Склад команди: Антон Петрух (Ніжин), Сергій Труш (Ніжин), Олександр Радченко (Ніжин).

Індивідуальний залік

Юніори:

1 місце у класі S1A — моделі ракет на висоту польоту: Софія Фісун (Дніпро). Також Софія посіла 1 місце у жіночому заліку в цьому ж класі.

1 місце у класі S4A — моделі планерів із прискорювачем на тривалість польоту: Денис Мозок (Шостка).

1 місце у класі S5B — моделі-копії ракет на висоту польоту: Кірієнко Іван (Ніжин).

3 місце у класі S5B — моделі-копії ракет на висоту польоту, жіночий залік: Софія Фісун (Дніпро).

3 місце у класі S9A — моделі ракет на тривалість польоту з ротором, жіночий залік: Софія Фісун (Дніпро).

Дорослі:

1 місце у класі S2/P — це моделі ракет із вантажем, які імітують системи безпеки космонавтів під час польоту. Задача спортсмена — відправити на борту своєї моделі у політ вантаж — сире яйце, а потім безпечно повернути й ракету, й вантаж на землю: Олександр Радченко (Ніжин).

2 місце у класі S3A — моделі ракет на тривалість польоту з парашутом, жіночий залік: Ольга Хміль (Київ).

2 місце у класі S7 — найскладніший та найвидовищніший клас у ракетомодельному спорті. Тут оцінюється візуальна та масштабна ідентичність до оригіналу (під час спеціального етапу, що має назву «стендова оцінка»), а також реалістичність старту та польоту моделі відповідно до прототипу: Сергій Труш (Ніжин).

3 місце у класі S1B — моделі ракет на висоту польоту: Олександр Радченко (Ніжин).

Ракетомодельний спорт — технічний вид спорту, в якому учасники змагаються у конструюванні, запуску та пілотуванні моделей ракет і планерів. Змагання з ракетомодельного спорту проходять у 8 класах, об’єднаних єдиними принципами. Залежно від класу, спортсмени зі своїми моделями ракет можуть змагатися на висоту або тривалість польоту, а також на відповідність зовнішнього вигляду моделі оригінальній ракеті.

Чемпіонати світу з ракетомодельного спорту проводяться що два роки, починаючи з 1972-го.