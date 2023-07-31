Україна здобула 21 медаль на молодіжному Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українські важкоатлети здобули 21 медаль, з яких 11 золотих, за перші чотири дні Чемпіонату Європи з важкої атлетики у вікових категоріях до 20 та до 23 років у Бухаресті, повідомила прес-служба партнера Федерації важкої атлетики України, мережі торгових центрів. Епіцентр.

Згідно з повідомленням, на змаганні Україну представляють 29 важкоатлетів, з яких 15 уже вибороли медалі.

Так, Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи серед молоді до 23 років у ваговій категорії до 59 кг. Спортсменка виграла три золоті медалі та побила власні рекорди, встановлені на минулому Чемпіонаті Європи. Так, на кожній вправі українка додала по 1 кг ваги: ривок – до 107 кг, поштовх – 130 кг, сумі двоборства – 237 кг.

Тріумфатором Чемпіонату також стала Світлана Самуляк, яка здобула титул абсолютної чемпіонки у ваговій категорії до 59 кг серед юніорів до 20 років. У свою чергу Ольга Івженко виграла три срібні медалі.

У категорії до 64 кг три "золота" також виграла Марія Мангур, яка здобула титул абсолютної чемпіонки у віковій категорії до 23 років. Віталія Филиппів принесла збірній дві золоті та одну срібну медаль у віковій категорії до 20 років.

Серед спортсменок до 49 кг дві срібні медалі виборола Руслана Кузікова серед молоді до 23 років, а Юлія Ковальова здобула бронзову медаль серед юніорів до 20 років.

У чоловічій збірній призером став Андрій Ревко, який завоював дві срібні та одну бронзову медаль у ваговій категорії до 55 кг серед юніорів до 20 років.

"Наші спортсмени вже вкотре доводять рішучість, відданість і силу волі українців. Завдяки їм наш прапор майоріє на весь світ, демонструючи незламний дух українського народу. Ми ж продовжимо працювати над створенням найбільш сприятливих умов для розвитку та успішних виступів наших спортсменів", - повідомив президент Федерації тяжкої атлетики України, засновник мережі ТЦ "Епіцентр" Олександр Герега, чиї слова наведені у прес-релізі.

Як повідомлялося, минулого року жіноча збірна України з важкої атлетики виграла Чемпіонат Європи в Албанії. Загалом збірна України посіла друге загальнокомандне місце із рекордною для себе кількістю нагород.